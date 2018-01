Terna e LUISS: al via partnership per formare talenti nel mondo dell’energia

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna Luigi Ferraris: al via la partnership con LUISS per formare giovani talenti nel mondo dell’energia.

Terna e LUISS, al via una partnership per formare giovani talenti nel mondo dell’energia

Valorizzare la crescita dei migliori talenti nel mondo dell'energia, attraverso il reclutamento e lo sviluppo del capitale umano. Con questo obiettivo ha preso il via il progetto formativo di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione italiana e tra i principali operatori di rete al mondo e LUISS, l’Università intitolata a Guido Carli, ai primi posti tra gli atenei non statali nelle classifiche nazionali. La collaborazione testimonia la volontà di creare un percorso virtuoso per unire imprese e mondo accademico, in grado di favorire lo sviluppo delle professionalità oggi più adeguate ad affrontare il mercato del lavoro e a contribuire alla crescita necessaria del Paese. La partnership è stata presentata oggi nella sede LUISS di Villa Blanc. Intervenuti tra gli altri: l’Amministratore Delegato di Terna Luigi Ferraris, il Rettore dell’Ateneo Paola Severino, il Direttore Generale LUISS Giovanni Lo Storto e il Prorettore Vicario LUISS Andrea Prencipe.

Terna e LUISS, al via una partnership per formare giovani talenti nel mondo dell’energia. Le due inziative promosse da Terna insieme a LUISS

Due le importanti iniziative promosse da Terna insieme a LUISS: il Future Project Leaders, rivolto ai giovani talenti già presenti in azienda e l’International Training Program, destinato a studenti di Ingegneria e/o Economia provenienti da università internazionali. Con il primo progetto verranno individuati e indirizzati verso specifici programmi di formazione giovani brillanti, già presenti in Terna e futuri “Project CEO”. La LUISS - attraverso la Business School - progetterà con Terna un percorso manageriale sfidante con l’obiettivo di offrire ai futuri Project CEO l’opportunità di conseguire le certificazioni riconosciute a livello mondiale (PMP®-PMI). Il secondo, l’International Training Program, invece, permetterà a Terna di scegliere ogni anno alcuni fra i migliori studenti di Ingegneria e Economia provenienti da Paesi extra-europei, in particolare dal Sud America (dove Terna sta realizzando importanti infrastrutture elettriche), per offrire un programma di alto livello che consentirà ai giovani allievi di rafforzare le potenzialità di leadership e di acquisire le nuove competenze richieste dal mercato dell’energia. Anche in questo caso la LUISS fornirà a Terna, il supporto formativo importante nella selezione dei talenti locali e offrirà loro un’efficace metodologia di apprendimento. Terminata questa prima fase, i neolaureati avranno l’opportunità di essere inseriti in azienda e di condividere le loro conoscenze sia arricchendo la capacità di Terna di operare in un contesto internazionale, sia contribuendo alla crescita sostenibile dei Paesi di provenienza.

Terna e LUISS, al via una partnership per formare giovani talenti nel mondo dell’energia. Le parole dell' Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna Luigi Ferraris

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna Luigi Ferraris: “La collaborazione con LUISS nasce dalla consapevolezza che investire sulla formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di generazione di valore per l’intero sistema paese. I programmi che verranno avviati non solo favoriranno lo sviluppo d’impresa e la diffusione della cultura dell’innovazione, ma contribuiranno anche alla creazione di future professionalità di eccellenza nel settore dell’energia”. Qui il testo completo dell'intervento di Ferraris.

Terna e LUISS, al via una partnership per formare giovani talenti nel mondo dell’energia. Le parole del Rettore dell’Università Paola Severino e del Direttore della LUISS Giovanni Lo Storto

Il Rettore dell’Università Paola Severino: “Formare talenti nel mondo, attraverso programmi internazionali che favoriscano la crescita e lo sviluppo di una futura generazione di professionisti capaci di interpretare e affrontare con successo e lungimiranza le sfide dell’economia globale, è uno degli obiettivi che il nostro Ateneo persegue da sempre. Con Terna, il tema del reclutamento e dello sviluppo del capitale umano si concretizzerà in modo ancora più fattivo, con programmi didattici all’avanguardia ed un’attenzione molto forte alla sostenibilità”. Il Direttore della LUISS Giovanni Lo Storto: “Questa partnership rappresenta un sostegno concreto ai giovani talenti che debbono dotarsi di competenze larghe e di una nuova cassetta degli attrezzi, per costruirsi il lavoro che verrà. Con Terna abbiamo investito non solo nella formazione dei manager del futuro, ma anche nei percorsi dedicati ai Millennials. All’interno del nuovo Milano LUISS Hub for makers and students, infatti, nei prossimi mesi oltre 1.000 studenti di 27 licei del territorio, vivranno l’esperienza di Alternanza-Scuola Lavoro, con un approccio integrato e innovativo”.