Colesterolo cattivo? Troppo basso raddoppia rischio ictus: come gestirlo

Colesterolo cattivo: un nuovo studio USA afferma che il colesterolo cattivo LDL non fa male solo quando è alto. Se la concentrazione nel sangue è troppo bassa aumenta il rischio di ictus emorragico - Salute e benessere

Il colesterolo di per sé non è un male per l'organismo se è presente nel sangue nelle giuste concentrazioni. Gli steroli sono notoriamente suddivisi in colesterolo buono HDL e colesterolo cattivo LDL. Quest'ultimo, come dice il nome, è quello più pericoloso ma a quanto pare non solo quando i suoi livelli sono alti. La conferma arriva da uno studio che ha coinvolto 96mila persone a cui è stato monitorato lo stato di salute per un periodo di 9 anni. La ricerca è stata condotta dal team guidato da Xiang Gao, dell'Università della Pennsylvania in collaborazione con la Harvard Medical School di Boston.

Colesterolo cattivo: troppo basso aumenta il rischio di ictus emoraggico, troppo alto porta a infarto e ictus ischemico - Salute e benessere

Il colesterolo cattivo LDL se presente in livelli troppo bassi nel sangue aumenta il rischio di ictus emorragico, ovvero quando un vaso sanguigno nel cervello si lesiona provocando ad una fuoriuscita di sangue nelle zone limitrofe. Il colesterolo cattivo ha comunque tale nome non a caso. Quando i suoi livelli sono troppo alti a soffrirne è il cuore, che può dover affrontare problemi come l'infarto. Il colesterolo cattivo LDL aumenta anche il rischio di ictus ischermico, ovvero quando un vaso sangigno nel cervello si ostruisce.

Colesterolo cattivo: ecco le giuste concentrazioni di colesterolo LDL per ridurre il rischio di ictus - Salute e benessere

Dallo studio quindi emerge che il colesterolo cattivo non deve scendere al di sotto di un livello di 70 milligrammi per decilitro di sangue in quanto il rischio di ictus emoraggico e infarto può addirittura anche raddoppiare. E' quindi fondamentale che il colesterolo non scenda al di sotto dei 79 milligrammi ed in particolare per coloro che hanno già sofferto di un ictus emorragico.

Colesterolo cattivo: come matenerlo al giusto livello - Salute e benessere

Per controllare il colesterolo cattivo e quello buono, in modo da mantenerlo nelle giuste concentrazioni che permettono il corretto funzionamento dell'organismo, esistono diversi metodi. E' importante comunque sottolineare che il miglior modo per avere consigli su come controllare il colesterolo nel sangue è quello di rivolgersi ad un medico.

Un recente studio afferma che ci sono precise quantità di uova che si possono assumere duramente la settimana per regolare il colesterolo e che la carne rossa non è poi così da osteggiare per chi ha problemi con gli steroli. Alcuni formaggi e il succo di pomodoro non salato aiutano sotto questo aspetto e pare che anche l'orario dei pasti abbia un peso nel