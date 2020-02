Coronavirus, news dalla Cina: "Individuata possibile cura"

Coronavirus: un team di ricerca dell'università di Zhejiang afferma che due medicinali, Abidol e Darunavir, possono essere efficaci nel contrastare il virus cinese - Salute e benessere

Il Coronavirus sta spaventando il mondo intero, tanto che in tutti gli aeroporti sono stati installati thermo scanner per monitorare la temperatura corporea dei passeggeri. Il numero di contagi continua a salire, così come quello dei morti (superiore a quello della Sars), ma l'Oms è convinta che si possa fermare l'epidemia con le giuste misure. Anche il governo italiano invita alla calma in quanto le contromisure per combattere il virus cinese sono state adottate tempestivamente. Nel frattempo, arrivano buone notizie dalla Cina.

Test preliminari condotti in vitro in un laboratorio dell'Università di Zhejiang, in Cina, hanno mostrato che due farmaci, l'Abidol e il Darunavir, potrebbero inibire in modo efficace il nuovo coronavirus. La scoperta è stata condotta dal team di scienziati guidati da Li Lanjuan, una delle principali ricercatrici nella lotta contro il nuovo coronavirus in Cina, come riporta il quotidiano cinese Changjiang.

Li, che è anche docente alla Zhejiang University, ha spiegato di aver portato personale medico nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia, per fornire cure di emergenza ai pazienti infetti. La ricercatrice ha quindi spiegato di non ritenere che il farmaco Kelizhi, un anti Hiv attualmente usato per curare le persone contagiate, sia realmente efficace, mentre presenta una serie di effetti collaterali.

Li ha quindi chiesto che i due medicinali siano inseriti nel programma di cure elaborato dalla Commissione sanitaria nazionale per far fronte al nuovo coronavirus. Chen Zuobing, che fa parte dello stesso team di ricercatori, ha ricordato che i due farmaci non possono essere assunti senza la prescrizione medica. Chen, che è anche vice presidente del Primo ospedale collegato alla Zhejiang University, ha annunciato che i due farmaci sono stati usati per curare i pazienti della provincia.

Oggi circolano numerose fake news in merito al coronavirus. Proprio per questo è importante ricordare che i due farmaci servono a curare l'infezione da virus cinese e non a prevenirla. Il vaccino infatti è ancora in corso di sviluppo, anche grazie al contributo dei ricercatori italiani. Il virologo Burioni stima che potrebbe essere pronto entro poco meno di un anno. Nel frattempo, ecco tutte le informazioni sul Coronavirus: cos'è, come si trasmette e le precauzioni da prendere.