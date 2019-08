Mercatone Uno, 1.750 esuberi e ipotesi spezzatino. Rumors

Sarebbero 1.750 le risorse in esubero a causa del fallimento di Mercatone Uno. I commissari nominati dopo il crack della catena della grande distribuzione avrebbero inviato una missiva ai sindacati in cui annunciano i tagli. La scure, si legge oggi sul Corriere, si abbatterà soprattutto sui punti vendita dell'Emilia Romagna.

Intanto, avanza l'ipotesi spezzatino. "Nel nuovo bando di vendita - spiega Massimiliano Burelli della Filcams Cgil di Pordenone, presente a Roma per il vertice di ieri al Mise - sono previste sia la cessione globale di tutta l'azienda sia la vendita ‘a pezzi’.



I commissari stanno lavorando attivamente per raccogliere le manifestazioni d'interesse di possibili acquirenti, per completare l'inventario e risolvere alcuni rapporti pendenti, come nel caso dei negozi che avevano avuto lo sfratto”.