Brescia, pakistano candidato consigliere di quartiere posa con un Ak-47

Bufera sulle elezioni per i consigli di quartiere a Brescia: tra chi ha presentato la propria disponibilità ad entrare nel parlamentino di via Cremona figura anche Talat Chaudhry Doga, di origini pakistane. A far montare la polemica non è naturalmente la sua provienza, ma il fatto che tra le immagini del suo profilo facebook qualcuno si sia accorto della presenza di una foto in cui Doga imbraccia un kalashnikov da guerra AK-47. La foto sta già facendo naturalmente il giro dei social a Brescia ed è già stata pubblicata sulle testate locali. E in molti stanno commentando criticamente e provocatoriamente l'immagine, che, pur non conoscendo il contesto in cui è stata scattata, certo appare inopportuna per un candidato consigliere di quartiere. Che ha presentato la propria candidatura venerdì scorso nel centro islamico della zona.