Corsico, "Buon compleanno Mussolini": assessore Di Mino si dimette

Corsico: il post dell'ex assessore Pietro Di Mino

Questa volta scattano le dimissioni dopo il nuovo post inneggiante al fascismo pubblicato su facebook dall'ex assessore ai Servizi sociali del Comune di Corsico Pietro Di Mino. "Sono 134 candeline! Buon compleanno!", era il messaggio di auguri da lui pubblicato ieri sul proprio profilo facebook in occasione dell'anniversario della nascita di Benito Mussolini. Immediata la levata di scudi nei confronti dell'esponente di Fratelli d'Italia, non solo da parte dell'opposizione cittadina ma anche delle associazioni antifasciste del territorio. Anche perchè Di Mino è lo stesso che il 2 Giugno scorso aveva scritto, sempre su facebook, "L'unica Repubblica è quella Sociale": così l'assessore aveva voluto "celebrare", rievocando gli anni del fascismo, la Festa della Repubblica italiana. Allora si era "salvato", questa volta è stato costretto alle dimissioni, contenute in una lettera inviata al sindaco Filippo Errante. Nei suoi ringraziamenti, Di Mino menziona anche "quei consiglieri comunali che, nonostante le divergenze politiche e/o di pensiero, non hanno lapidato la mia persona"