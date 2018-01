Gori: "Maroni, bel pasticcio. LeU? Corsa separata è inspiegabile"

Giorgio Gori

Elezioni Regione Lombardia 2018, Giorgio Gori: "Maroni, bel pasticcio. E ora noi..."



Hanno fatto un bel pasticcio. Eravamo in corsa anche prima, ma e' certo che il duello ora non sara' piu' sul piano della popolarita' dei candidati ma sulla proposta politica piu' convincente". Lo sostiene, intervistato dal 'Corriere della Sera', il candidato governatore del centrosinistra in Lombardia, Giorgio Gori, a proposito della rinuncia di Maroni a correre per il centrodestra alla guida della Lombardia. Rinuncia che sarebbe legata a "contraddizioni interne alla Lega" e a un "malumore palpabile nel Carroccio". Gori ritiene poi che "sarebbe molto utile", un accordo con Liberi e Uguali: "noi abbiamo dato tutti i segnali di disponibilita', attenzione, di precisa volonta' di lavorare insieme. A maggior ragione oggi, col traguardo alla nostra portata, una corsa separata sarebbe inspiegabile anche per i loro elettori".