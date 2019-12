Le Sardine a passo Duomo a dialogo con la sinistra milanese. FOTO

Le Sardine a passo Duomo a dialogo con la sinistra

Cosa pensano le sardine? In molti se lo chiedono e Simona Regondi di Le Sardine di Milano risponde nel panel di IDN "Le Sardine a passo Duomo, i dem, i riformisti e la sinistra", dialogando con alcune esponenti delle forze della sinistra milanese: Silvia Roggiani Segretaria Pd Milano Metropolitana, Ada Lucia De Cesaris Italia Viva, Anita Pirovano Capogruppo Milano Progressista.

“Le Sardine chiedono un ritorno della politica – spiega Simona Regondi - Non sono refrattarie alla politica, ma a un linguaggio d’odio usato nella politica. Proponiamo un cambiamento e quindi è indispensabile dialogare”. Scenderanno in piazza per sostenere Sala per un eventuale secondo mandato come sindaco? “Non è possibile dare una risposta a questa domanda. Quel che posso dire che le sardine sostengono valori come solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti, inclusione, non violenza, antifascismo, antirazzismo, contrasto all'odio verso l'altro, desiderio di una politica rispettosa dei ruoli di rappresentanza e dell'utilizzo di un linguaggio corretto”.

Italia Viva si senta vicina alle Sardine? “Quando c’è un movimento che mette insieme tante persone con istanze democratiche e hanno proposte per la politica organizzata, va considerato con grande attenzione.”, risponde Ada Lucia De Cesaris. “Hanno delle richieste serie. Quel che mi aspetto è che essendo nate a Bologna dove ci sono due candidati e presto ci saranno delle elezioni, prendano una posizione. Così come mi aspetto che prendano posizione dove c’è una competizione importante. Detto ciò, spero rimangano movimento.”

Perché le sardine sono diverse dal PD? Silvia Roggiani Segretaria Pd Milano Metropolitana risponde che “su molti temi non si sa cosa pensano. Hanno però avuto la capacità di una risvegliata voglia di fare politica. Mi auguro che siano un movimento di lunga durata perché sono stati capaci di portare in piazza persone che i partiti non hanno saputo intercettare e questo spinge i partiti a farsi delle domande.”

Approvazione alle sardine arriva anche Anita Pirovano Capogruppo Milano Progressista che dice “Le sardine sono un mare dove sarebbe bello nuotare e magari anche navigare”