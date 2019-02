M5S, la consigliera spinge il fidanzato nel cda Arexpo

I loro intimi li chiamano Gegio e Gegia. Monica Forte e Giovanni Navicello: una cosa sola. Lei consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, lui il suo assistente con un forte legame sentimentale. Cuore e politica, e mille battaglie. Inseparabili. Lei è stata eletta a suon di preferenze, con il sostegno importantissimo di Silvana Carcano, l'ex candidata presidente sconfitta due tornate fa in Regione, ex consigliera regionale non ricandidatasi l'anno scorso. Lui, invece, stando al suo profilo Facebook, lavora per la Pergola, nella quale la sua famiglia ha anche delle quote. La Pergola è un ristorante in provincia di Milano, a Zibido San Giacomo.



Sul sito del Comune di Milano è partita la selezione pubblica per il nuovo cda di Arexpo, la società attualmente guidata da Giuseppe Bonomi che sta sviluppando l'ambizioso piano urbanistico e di ricerca sull'area post Expo. Contestualmente, sta partendo a Roma la selezione da parte del Ministero Economia e Finanze, che ha due rappresentanti in cda. Saranno, probabilmente, di estrazione il primo leghista e il secondo pentastellato. E su quest'ultimo, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano in base a fonti qualificate, ci sarebbe una grande battaglia. Monica Forte, presidente della Commissione Antimafia e Anticorruzione, in prima linea nell'attaccare il padre dell'azzurro Gianluca Comazzi (che è stato nominato all'Istituto dei Tumori con un incarico gratuito), avrebbe proposto nei consessi interni al Movimento due nomi: Silvana Carcano e - appunto - Giovanni Navicello. La giustificazione addotta è semplice: sarebbero gli unici a dover essere presi in considerazione, secondo la consigliera, perché conoscono la storia di Expo e di Arexpo.



Affaritaliani.it Milano ha provato a raggiungere la consigliera Monica Forte per un commento. Al telefono della consigliera ha però risposto Giovanni Navicello, che dapprima ha negato quanto invece numerose altre fonti confermano, e poi ha chiesto come si fosse venuti a conoscenza del numero di cellulare della consigliera. Sempre secondo rumors, il terzo nome sul quale il Movimento sta dibattendo è quello di Paola Pizzighini, già responsabile relazioni sindacali in Expo Spa, e oggi animatrice di Milano Sparkling Metropolis, "un gruppo di blogger e creativi, artisti, freelancers, manager e sportivi".



