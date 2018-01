Pd, continua il pressing su Liberi e Uguali: ”Se da soli è incomprensibile”

Alessandro Alfieri

Elezioni regionali Lombardia 2018, Alfieri (Pd): "Liberi e Uguali da soli? Scelta incomprensibile"



“La scelta di Maroni testimonia lo scontro di potere in atto nella Lega e nel Centrodestra. A fronte del loro improvviso cambio di cavallo il Pd è invece in campo da mesi a fianco di Giorgio Gori, che sta battendo palmo a palmo la Regione confrontandosi con i lombardi. Siamo convinti che questo impegno, che parte da lontano, farà la differenza". Lo dichiara il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri a seguito della rinuncia di Maroni a correre nuovamente per la guida della Regione Lombardia. “Si apre un'opportunità straordinaria – continua Alfieri – e spero vivamente che questa battaglia la si possa fare con la coalizione più larga possibile. La corsa solitaria di Liberi e Uguali sarebbe incomprensibile per gli elettori di centrosinistra, facendo il gioco di Salvini e della destra.”