Via Benedetto Marcello, vandalismo contro gli alberi. Danni a rami e radici

Nelle giornate di ieri 30 gennaio e oggi 31 i cittadini residenti in via Benedetto Marcello hanno testimoniato con foto - come da note e immagini divugate dai consiglieri del Municipio 3, Gianluca Boari e Marco Cagnolati - come alcune alberature di Via Benedetto Marcello siano state danneggiate da ignoti. Sono stati tagliati rami, rovinate radici e sparse grandi quantità di sale. Il consigliere Boari ricorda come "questi episodi di vandalismo" siano simili ad "alcuni fatti successi anni fa alle alberature di Via Ampere sempre nel Municipio 3". Il consigliere Cagnolati si auspica invece l'uso delle telecamere della zona per l'individuazione dei responsabili.