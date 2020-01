Elezioni Calabria, il candidato leghista manda ai comizi il fratello gemello

Un caso singolare a Crotone, forse senza precedenti. Il candidato al Consiglio regionale della Lega Leo Battaglia, avrebbe mandato al comizio con Salviini, il fratello gemello Francesco, per ottimizzare i tempi. Un metodo per farsi vedere il più possibile in piazza prima del voto: stando a quanto scrive il Corriere della Calabria, la trovata “geniale” è proprio di Leo Battaglia.

Il leghista calabrese infatti, avrebbe sfruttato il gemello Francesco Battaglia, a causa del poco tempo a disposizione per la campagna elettorale. Tra l’altro il fratello gemello Francesco Battaglia è consigliere comunale a Castrovillari. Una “genialata”, come viene definita, perché ha consentito a Leo Battagllia di rimanere nella zona del Cosentino a caccia di voti, e allo stesso tempo, di essere a Crotone affianco a Salvini sul palco mentre presentava le sue liste.

Sorrisi, applausi e foto di gruppo come da copione assieme agli altri candidati leghisti e al “capitano” Matteo che non si sarebbe accorto di nulla. E per la cena? A stringere mani e parlare di politica con i commensali ci sarebbe sempre il gemello Francesco. Il candidato leghista nel 2014 si era presentato alle Regionali con Fratelli d’Italia e in quell’occasione è finito al centro di una polemica perché in tutte le strade statali della provincia di Cosenza comparve la scritta “Leo Battaglia alla Regione”. Muri imbrattati e mai puliti per cui, a distanza di cinque anni, non essendoci alcun riferimento a FdI, quelle scritte adesso tornano utili al candidato.