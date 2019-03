"M5S, ecco perché è diverso". Villaggio Rousseau, parla Davide Casaleggio

Centinaia di attivisti presenti. Oltre duemila persone nelle due principali sale del Palazzo delle Stelline, nel centralissimo corso Magenta a Milano, alla scoperta della piattaforma di riferimento del Movimento 5 Stelle attraverso gruppi di lavoro, dibattiti, presentazioni di libri e interventi di ospiti. Grande successo della seconda edizione del "Villaggio Rousseau", la scuola politica del M5S quest'anno dedicata alle elezioni europee di maggio, una due giorni di lavori, organizzata dal presidente dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio, a cui hanno partecipato stamane anche il vicepremier e capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, protagonista di un intervento sulla democrazia diretta.

"In questo weekend dedicato alla formazione, ci sono oltre 60 moduli formativi per le persone che hanno aderito, oltre duemila persone sono state presenti nelle sale prenotate per le due giornate. E', quindi, un momento di condivisione, perché al di là del fatto che le persone vengono ad ascoltare e ad imparare, vengono anche ad insegnare, perché gli iscritti del Movimento 5 Stelle condividono le loro esperienze", dice Casaleggio in una videointervista (guarda l'intervista integrale qui sotto) al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.

Quali sono i punti forti degli argomenti che avete messo in discussione e che sono stati poi recepiti dai vostri militanti?

"Le due sale più grandi dell'evento sono dedicata una all'Europa e, quindi, a tutte le politiche comunitarie. Tra l'altro, in questi giorni ci sono tutti i candidati alle prossime elezioni europee, perché il M5S è l'unica forza politica che apre le sue porte a tutti coloro che vogliono candidarsi a un seggio di deputato europeo, pesone che infatti sono qui presenti per capire, imparare e condividere esperienze in quest'area che è dedicata all'Ue".

E poi?

"Poi, abbiamo un'altra area dedicata alla democrazia diretta, partecipata, dove cerchiamo di condividere tutte le esperienze: da quella parlamentare a quella regionale ed europea, esperienze che sono state portate avanti dal M5S in questi anni e anche a sperimentarne di nuove, come ad esempio il voto sul blockchain. Stamattina abbiamo avuto la prima votazione sul blockchain, una votazione completamente anonima e con una certificazione che è possibile avere in modo distribuito. In questo caso, abbiamo fatto una sperimentazione su cinque server diversi, ma in realtà è possibile avere quanti server si vogliono per poterlo certificare".

In questo modo, voi affermate la vostra "diversità"...

"Penso sia un momento di sperimentazione politica della democrazia. Penso sia necessario sperimentare e anche innovare continuamente, altrimenti ci si ferma al Medioevo".

L'intervista del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino al presidente dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio