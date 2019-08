Crisi, il sospetto del M5s: "Salvini stacca e si bloccano le indagini su Siri"

Crisi: M5s, Salvini stacca e si bloccano indagini su Siri

"Salvini ha aperto una crisi di Governo immotivata nel bel mezzo di agosto che potrebbe creare serissimi problemi agli italiani. Aumento dell'Iva, il rischio concreto di non stabilizzare 80mila insegnanti precari come il MoVimento 5 Stelle aveva previsto, senza contare tutte le norme fondamentali per il Paese che non sono state approvate a causa dei NO della stessa Lega. Ma c'e' una coincidenza che spiazza: Salvini ha staccato la spina all'Esecutivo Conte proprio mentre il Senato si trovava impegnato ad autorizzare il sequestro del computer di Siri". Cosi' il MoVimento 5 Stelle in un post sul blog. "Senza quell'autorizzazione gli inquirenti non possono analizzare il contenuto di quel PC. - si legge - Li' dentro ci potrebbero essere delle risposte in merito alle indagini che vedono coinvolto il senatore della Lega, fianco a fianco con Matteo Salvini negli ultimi tavoli convocati al Viminale. Ma tu vedi il caso!".