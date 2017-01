Chelsea, Antonio Conte ha vinto: Diego Costa non va in Cina. "Resta qua"



Antonio Conte chiude il caso Diego Costa. Almeno fino all'estate. L'attaccante spagnolo era stato escluso a sorpresa sabato scorso dai convocati per Leicester. Stando ai media inglesi c'era stata una lite in allenamento fra il giocatore e uno dei preparatori atletici per la volontà dell'ex Atletico Madrid di andare a giocare in Cina, dove gli offrirebbero quasi 34 milioni di euro a stagione.



Chelsea, Antonio Conte "Diego Costa aveva un problema alla schiena"



Ora Antonio Conte però nega tutto. Diego Costa contro le Foxes non c'era per un problema alla schiena ma domenica sara' di nuovo a disposizione per la gara contro l'Hull. "Penso che il ragazzo voglia rimanere al Chelsea, e' felice di stare qui e giocare con noi - assicura Conte - Non vedo alcun problema all'interno della squadra. Ho sentito un sacco di voci su Diego ma ora la cosa piu' importante e' che si sia allenato con noi in settimana, che non abbia piu' alcun dolore alla schiena e che possa giocare. E' un elemento importante per noi, lo sappiamo tutti, e quando sta bene gioca. Se mi piacerebbe che rinnovasse? Meglio che adesso resti concentrato sul presente, non sul futuro".