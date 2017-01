Fiorentina-Juventus, Allegri lite col quarto uomo. Il labiale: dell'insulto



L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, furibondo con il quarto ufficiale di gara Di Liberatore, durante Fiorentina-Juventus che ha visto i bianconeri perdere 2-1 (quarto ko in campionato dopo Inter, Mlan e Genoa). Il labiale del tecnico bianconero è abbastanza chiaro. Al termine della partita Allegri ha spiegato che, a suo giudizio, Di Liberatore è stato intransigente con lui, quando usciva dall'area tecnica, e permissivo con Paulo Sousa.

Fiorentina-Juventus, Allegri lite col quarto uomo. Prova tv?



Lo sfogo di Massimiliano Allegri con il quarto uomo durante Fiorentina-Juventus potrebbe essere oggetto di prova tv. In quel caso il tecnico bianconero rischierebbe una squalifica dal Giudice Sportivo. Periodo no per l'allenatore livornese che il 23 dicembre venne beccato mentre si sfogava dopo Juventus-Milan di Supercoppa a Doha.