Juventus-Atletico Madrid 3-0, Ronaldo marziano. "Se andiamo avanti così..."

Juventus-Atletico Madrid 3-0, Ronaldo è un marziano. "Notte speciale. Se andiamo avanti così..."

"Doveva essere una notte speciale e lo e' stata. Non solo per i gol, ma per la squadra. Abbiamo avuto un'attitudine incredibile, se andiamo avanti cosi'... Non abbiamo vinto ma e' un motivo di grande orgoglio". Lo ha dichiarato Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky dopo la tripletta che hanno permesso alla Juventus di ribaltare l'Atletico Madrid ed approdare ai quarti di finale della Champions League. "La Juve mi ha preso anche per aiutarla, io faccio il mio lavoro e sono contento, e' stata una serata magica. Atletico? E' una squadra molto complicata, ma anche noi siamo forti ed abbiamo dimostrato di meritare di passare. Finale? Vedremo, passo dopo passo" ha concluso Ronaldo.

JUVENTUS-ATLETICO 3-0, CHIELLINI "GARA EPICA, MIGLIOR FESTA PER 500 GARE"

"Una partita semplicemente epica. Il miglior modo possibile per festeggiare le 500 con questa maglia! Avanti cosi'!!!". Lo ha scritto su twitter il capitano della Juventus Giorgio Chiellini per festeggiare il passaggio del turno contro l'Atletico Madrid, che e' coinciso con la sua 500esima gara con la maglia bianconera.

JUVENTUS-ATLETICO 3-0, BUFFON "IMPRESA STRAORDINARIA, GRANDE ALLEGRI"

"Complimenti a tutti! Un'impresa simile e' qualcosa di straordinario e commovente. Godetevela fino in fondo. P.s. grande mister Allegri!!". Cosi' Gigi Buffon su instagram ha salutato il successo dei suoi ex compagni.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 3-0. BONUCCI "DISPIACE PER CHI FESTEGGIAVA GIA'..."

"E' una grande serata per il popolo juventino, altri festeggiavano gia', dispiace per loro". Lo ha detto Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro l'Atletico Madrid per 3-0. "La Juve risponde sul campo, se ne sono dette tante, abbiamo avuto quattro occasioni e fatte tre, loro due su tante all'andata - ha aggiunto -. Ci abbiamo messo gli attributi, all'andata qualcosa era mancato. Le assenze non contano, avevamo provato tutto, lo stadio e' stato il dodicesimo uomo in una serata incredibile". Su come era stata preparata la serata, Bonucci ha spiegato: "Tutto quanto detto ci ha toccato a livello umano, e li' tiri fuori qualcosa in piu'. Sul campo volevamo allargare sui terzini poi cercando i loro terzini piu' bassi". Ora si guarda avanti: "Certo, ora pero' vogliamo vincere a Genova. Vogliamo proseguire il percorso per preparare un grande mese di aprile".

Quindi un messaggio per il suo tecnico finito sotto torchio dopo la sconfitta dell'andata: "Il calcio e' questo, purtroppo. Non si aspetta altro che l'errore, va bene cosi'. Abbiamo abbastanza esperienza per farci scivolare addosso tutto sul campo. Abbiamo fatto una grande rimonta, non era facile per niente". E la serata di stasera e' una grande carica per il futuro: "E' una dose di adrenalina da qui al primo giugno".

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 3-0, CRISTIANO RONALDO E' UN MARZIANO

La Juventus ribalta l'Atletico Madrid ed approda ai quarti di finale di Champions League. Dopo la sconfitta per 2-0 all'andata, la squadra di Allegri ha battuto l'Atletico Madrid 3-0 nel match di ritorno grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo guadagnandosi l'accesso al turno successivo. La Juventus ha fatto l'impresa. Stasera all'Allianz Stadium di Torino i bianconeri hanno ribaltato la sconfitta per 2-0 dell'andata superando l'Atletico Madrid con una tripletta di Cristiano Ronaldo e hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale della Champions League. Primo tempo con la Juve a testa bassa e piede sull'acceleratore fin dalle prime battute in cerca di quel primo gol che era gia' arrivato dopo 4' ma che l'arbitro olandese Kuipers aveva annullato: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, flipper in area e Ronaldo che andava a far fallo su Oblak mentre Chiellini la palla in porta. Nonostante un palpabile nervosismo per la rete annullata, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno presto riordinato le idee e tenuto l'Atletico raccolto nella propria meta' campo. Tra le fila ospiti si sono sentite le assenze di Thomas e Diego Costa per squalifica oltre a quella di Filipe Luis per infortunio. I bianconeri hanno continuato ad insistere e al 27' si sono portati in vantaggio quando sull'assist dalla sinistra di Bernardeschi e' stato Ronaldo a svettare su Juanfran e depositare la palla in rete. Passata in vantaggio, la Juventus ha fisiologicamente rallentato concedendo piu' spazio alla manovra degli ospiti e anche un paio di occasioni pericolose: la piu' nitida in pieno recupero quando Morata si e' liberato dalla marcatura e solo in area ha spedito di testa alto su cross dalla destra di Koke.

Avvio di ripresa e raddoppio della Juventus ancora di testa grazie a Ronaldo: traversone morbido di Cancelo dalla destra, CR7 salta tra Godín e Gimenez e gira di testa: Oblak si allunga e respinge ma la sfera ha gia' oltrepassato la linea di porta. Con l'ausilio della goal line technology, Kuipers assegna il gol ai bianconeri.

Il portoghese ha completato la sua splendida serata mettendo a segno la prima tripletta con la maglia della Juventus: a quattro minuti dal termine si e' presentato sul dischetto e ha trasformato un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per fallo di Correa su un incontenibile Bernardeschi. Per Ronaldo si e' trattato del 25esimo gol contro l'Atletico in 33 partite: una vera e propria bestia nera per i Colchoneros. Con la vittoria di stasera, la prima in Champions della Juventus contro l'Atletico cui, per altro nei tre precedenti non era neanche riuscita a segnare una rete, e' caduta anche l'imbattibilita' di Simeone contro le squadre italiane nelle coppe: fino ad oggi il Cholo aveva ottenuto due vittorie e due pareggi. Una notte cupa e da dimenticare per l'ex interista.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 3-0, CANCELO "DEDICA A JOAO MARIO PER SUO PAPÀ"

Joao Cancelo ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Juventus contro l'Atletico Madrid per 3-0: "E' la vittoria della squadra, stiamo lavorando bene durante la settimana - ha detto -. Una grande vittoria, un Ronaldo strepitoso e adesso pensiamo al Genoa, una partita difficile che dobbiamo vincere". Buona la prova dell'esterno portoghese: "Io lavoro sempre per migliorare, oggi la partita e' stata buona per me e per la squadra. La cosa piu' importante e' che la squadra sia nei quarti di finale di Champions. Faccio tutto per aiutare la squadra, la cosa piu' importante e' la vittoria e adesso testa bassa e pedalare ". E Cancelo ha voluto dedicare questo successo "al papa' di Joao Mario che e' morto ieri, e' un mio grande amico di Nazionale e all'Inter lo scorso anno, e anche a mia nonna che e' morta la scorsa settimana".