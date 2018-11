Juventus, Benatia: stare in panchina non piace. Via a gennaio? Se non servo...

Juventus, Benatia: "Stare in panchina non piace"

Benatia soffre la situazione che lo ha portato a essere riserva di lusso nella Juventus con il ritorno di Leonardo Bonucci. "Stare in panchina non mi piace, non amo questa situazione", dice a La Stampa.

Juventus, Benatia: "L'anno scorso facevo bene perché avevo più continuità"

Benatia confessa: "Faccio fatica a giocare una partita ogni tanto - le parole del difensore della Juventus dalla Stampa - , l'anno scorso facevo bene perché avevo più continuità, purtroppo adesso non ce l'ho. Questo fa parte del mio mestiere, devo sempre lavorare per farmi trovare pronto, ma non è una situazione piacevole. È normale che non mi vada bene, ho 31 anni e devo cercare di giocare il più possibile".

Juventus, Benatia: "Via a gennaio? Se non servo..."

Benatia non esclude persino un addio alla Juventus. "Via a gennaio? Vediamo cosa succederà: quanto sarò stato utilizzato, se la Juve avrà ancora bisogno di me, se andrò bene ad Allegri... Sono a disposizione della squadra, fino a quando sarò qui darò il massimo. Se ci sarà bisogno di me in Champions League mi farò trovare pronto".

Juventus, Benatia solo 5 volte titolare in stagione

Benatia ha giocato soltanto 5 partite tra campionato e coppe (4 in Serie A e una in Champions, tutte da titolare e per 90 minuti) in questa stagione. E alla Juventus dal 2016, chissà che il 2019 non sia l'anno del suo addio ai bianconeri.

Juventus, Benatia sui gol presi: "Dobbiamo stare più attenti dietro"

Sui gol presi dalla Juventus quest'anno, Benatia ammette: "Dobbiamo stare più attenti dietro, è normale che quando hai giocatori come Ronaldo, Dybala o Douglas Costa li metti tutti insieme e in difesa fai fatica. Non gli puoi chiedere di difendere, loro sono attaccanti. Lasciamo un po’ più di spazi ed è una cosa su cui c’è da lavorare molto. Dobbiamo tornare ad essere quella squadra capace di non prendere gol per 10-15 partite".