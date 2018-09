Juventus-Bologna, Dybala show e lacrime. Ecco perché. Juventus news

Juventus, il pianto di Dybala per il padre scomparso 8 anni fa

Il pianto di Paulo Dybala dopo il gol all'11' che ha sbloccato Juventus-Bologna è un piccolo sfogo per il 23enne attaccante argentino che cercava il primo gol stagionale da settimane e non segnava da 144 giorni. Una rete che arriva in una data particolare. Il 26 settembre di otto anni papà Adolfo se nè andò per tumore fulminante. Proprio lui che portava Paulo Dybala agli allenamenti all'Instituto di Cordoba ogni giorno, facendo un'ora di macchina da Laguna Larga. L'uomo che è sempre stato vicino e ha sempre creduto in Paulo.

JUVENTUS, DYBALA: IL GOL PUO' RIDARMI LA FIDUCIA CHE HO SEMPRE AVUTO

Paulo Dybala, torna al gol dopo quasi 500 minuti di astinenza in una gara ufficiale. La rete della Yoja sblocca il match contro il Bologna e apre la strada al 2-0 con cui la Juventus vince la sesta partita su sei in campionato. Rafforzando il primato (+3 sul Napoli, +6 sulla Lazio). "Penso che il gol mi può ridare la fiducia che ho sempre avuto. Ho sempre lavorato per partite così, per dare il mio meglio alla squadra. Credo di non aver fatto brutte partite, ma il livello è alto e anche i tifosi vogliono sempre di più. La Juve più forte di sempre? Quello si saprà a fine stagione, con l'arrivo di Cristiano c'è più entusiasmo, ma dobbiamo stare con i piedi per terra perchè abbiamo appena iniziato. La squadra gioca bene ed è bello. Come si migliora il feeling con lui? Con allenamenti, partite, giocando. C'è entusiasmo e voglia di farlo segnare, ma siamo tutti importanti, e l'importante è che la squadra vinca", ha detto Paulo Dybala a Dazn. L'attaccante della Juventus lancia la sfida al Napoli in vista del match che si giocherà sabato sera a Torino e che già potrebbe sancire la fuga dei bianconeri in caso di 3 punti: "Una vittoria qua può essere molto importante per il campionato".

JUVENTUS-BOLOGNA 2-0 TABELLINO



Dybala e Cristiano Ronaldo (foto Lapresse)



MARCATORI Dybala al 12', Matuidi al 16' p.t.

JUVENTUS (3-5-2) Perin; Barzagli (dal 41' s.t. Alex Sandro), Bonucci, Benatia; Cuadrado (dal 31' s.t. Bernardeschi), Bentancur, Pjanic (dal 18' s.t. Emre Can), Matuidi, Cancelo; Dybala, C. Ronaldo. (Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Chiellini). All. Allegri.

BOLOGNA (3-5-2) Skorupski; Calabresi, Danilo, Paz; Mbaye, Dzemaili, Nagy, Krejci, Dijks (dal 41' s.t. Orsolini); Falcinelli (dal 23' s.t. Okwonkwo), Destro (dal 23' s.t. Santander). (Da Costa, Santurro, Gonzalez, De Maio, Mattiello, Svanberg, Valencia). All. F. Inzaghi.

ARBITRO Mariani.

NOTE ammoniti Pjanic, Paz, Danilo, Calabresi, Cuadrado.