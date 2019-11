Ronaldo in Portogallo dopo Juventus-Milan. Sarri chiude il caso in spogliatoio

Ronaldo in Portogallo dopo Juventus-Milan. Sarri chiude il caso nello spogliatoio bianconero

"Ronaldo non e' un problema, anzi. Bisogna ringraziarlo per essersi messo a disposizione per giocare in condizioni fisiche non eccezionali", le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky dopo la vittoria del Milan commentando la sostituzione di Cristiano Ronaldo (con Dybala, poi autore del gol vittoria), che non l'ha preso bene lasciando il campo. "Ho preferito sostituirlo perche' non mi sembrava stesse benissimo. Se si arrabbia perche' esce fa parte della normalita' dei giocatori soprattutto di uno che ha fatto dei sacrifici per esserci. Nell'ultimo mese lamenta un problema al ginocchio e quando si allena ad alta intensita' o gioca va incontro a squilibri, a dolori a polpacci e adduttori. Non si puo' allenare benissimo, ha difficolta' quando calcia". Sarri ha parlato di un chiarimento di spogliatoio: “Se è vero che se ne è andato prima della fine, è un problema da risolvere con i suoi compagni”. E ha anche spiegato: "Cosa gli dico per essere andato via prima? Ci vuole un pizzico di tolleranza, quando togli un giocatore che sta cercando di dare tutto, da perte di tutti i calciatori ci sono i 5' di incazzatura. Penso sia normale ed alla fine ad un allenatore fa anche piacere che sia cosi'".

Cristiano Ronaldo è uscito con la faccia scura al momento della sostituzione con Dybala (al 55°), dicendo qualcosa a Sarri, tornando negli spogliatoi senza passare dalla panchina ed uscendo dallo stadio, qualche minuto prima della fine della gara.

CR7 intanto, con la sosta del campionato per le qualificazioni ad Euro 2020. Ronaldo sta vivendo un periodo non semplice, con un po' di nervosismo - vedi appunto il gesto di Juventus-Milan - e con una condizione fisica non al top (fastidio all'adduttore post-Champions e ginocchio non del tutto a posto che non gli ha consentito di allenarsi al meglio). Il Portogallo giocherà giovedì contro la Lituania (poi Lussemburgo-Portogallo domenica) e vedremo se Ronaldo sarà in campo o si prenderà un turno di riposo per rifiatare. Anche se è difficile ipotizzare che il ct Santos lo tenga fuori: i campioni d’Europa dopo la sconfitta in Ucraina sono secondi nel loro gruppo di qualificazione. La nazionale guidata da Shevchenko è irraggiungibile per il primo posto ma per il secondo, che qualifica alla fase finale, è lotta a due con la Serbia. E il Portogallo ha un punto da difendere con due gare al termine: vietato commettere passi falsi.

Poi al ritorno di Ronaldo a Torino servirà dunque un chiarimento nello spogliatoio della Juventus.