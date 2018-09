Ascolti tv Striscia la Notizia esordio boom: 5,5 milioni e il 21,63% - I dati Auditel

Eccellente esordio per Striscia la Notizia – la voce dell’inconsistenza che ieri, lunedì 24 settembre, ha inaugurato la 31esima stagione con un boom di ascolti: con 5.523.000 telespettatori e il 21.63% di share è risultato il programma più visto dell’access prime time. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker ha ottenuto il 24.22% di share. Alle 21.30, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 7.270.192 telespettatori, pari al 28.07% di share e al 31.69% di share sul target 15-64 anni. Successo anche sui social: per tutta la serata di ieri gli hashtag #striscialanotizia e #striscia sono stati trending topic su Twitter.

Ascolti tv, Striscia la Notizia esordio boom. Scheri: "Straordinario risultato"

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «Straordinario risultato ieri per l’esordio della trentunesima edizione di Striscia la notizia, cardine insostituibile del palinsesto di Canale 5. L’importanza del Tg satirico è di massimo valore: l’access prime time è una fascia sempre più strategica e competitiva, un contributo fondamentale e determinante al dato di prime time di Canale 5.

Antonio Ricci è un genio della televisione. Il suo talento inesauribile crea ogni giorno uno dei programmi più belli e amati in Italia: vivo, di grande qualità, dove la satira pungente e le denunce sociali si integrano al divertimento più arguto. Complimenti ancora ad Antonio e alla sua squadra, all’esplosività della coppia formata da Michelle Hunziker ed Ezio Greggio e alla produzione. Tutti insieme hanno prodotto, ancora una volta, una bellissima pagina di televisione».