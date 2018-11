Betis-Milan 1-1. Gattuso: "Grande ripresa. Spero di recuperare Musacchio"

"C'e' amarezza perche' oggi abbiamo interpretato male il primo tempo, in cui siamo stati troppo timorosi. Poi pero' nel secondo abbiamo fatto una grande partita e abbiamo anche avuto le palle gol per vincerla. Grande merito a questi ragazzi che giocano con grande impegno ed autorita' in tutti i campi e mi seguono senza alibi e assumendosi responsabilita'". Lo ha detto il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport e al termine del pareggio contro il Betis Siviglia nella quarta giornata del girone F di Europa League. I rossoneri conservano il secondo posto a 7 punti (pari all'Olympiacos che ha battuto il Dudelange, ma i greci hanno perso il confronto diretto a San Siro: si preannuncia caldissimo il match in programma ad Atene nell'ultimo turno), con il Betis che mantiene il comando del gruppo a 8 punti.

Una serata difficile anche per gli infortuni, da Musacchio a Cahlanoglou, che rischiano di rendere ancora piu' affollata l'infermeria rossonera. "Sugli infortuni vediamo domani, il punto lo fara' il dottore. Inutile pensarci, metteremo in campo chi ci sara' e battaglieremo. E' un periodo che gira cosi', speriamo di recuperare qualcuno. Godiamoci questo buon momento intanto". Poi in conferenza stampa mostra ottimismo sul recupero di Musaccio: "Sta bene, è un sudamericano. È tosto, spero di recuperarlo domenica". E su Calhanoglu spiega: "Ha preso il solito colpo al collo del piede. Ha un ematoma e quando viene colpito ha dolore. Speriamo di non fare la stessa fine di settimana scorsa".

Alle porte c'e' il match di campionato in programma domenica sera a San Siro contro la Juventus dell'ex Allegri, un grande appuntamento cui Gattuso iniziera' a pensare da subito: "Iniziamo a lavorare sulla Juventus immediatamente, gia' in aereo, ma e' una squadra che conosciamo, e' una delle piu' forti d'Europa. Sicuramente e' piu' forte di noi, ma non piangiamo e andremo in campo per giocarcela".

BETIS-MILAN 1-1 TABELLINO

Reti: pt 12’ Lo Celso (B); st 18’ Suso (M)

Betis: Pau Lopez; Mandi, Bartra, Feddal; Tello, Lo Celso, Carvalho, Canales, Junior Firpo; Sanabria (28’ st Loren), Joaquin (22’ st Guardado). A disp. Robles, Sergio León, Inui, Sidnei, Barragan. All. Quique Setién.

Milan: Reina; Musacchio (38’ st Romagnoli), Zapata, Rodriguez; Borini, Kessie, Bakayoko, Çalhanoglu (43’ st Bertolacci), Laxalt (31’ st Abate); Suso; Cutrone. A disp. Donnarumma, Mauri, Montolivo, Halilovic. All. Gattuso.

Arbitro: Craig Pawson (Ing).

Note: ammoniti Feddal, Lo Celso (B), Rodriguez, Musacchio, Bertolacci, Bakayoko (M).