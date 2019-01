Milan, Higuain assente dalla foto di gruppo. "Febbre". A un passo dal Chelsea

Gonzalo Higuain assente dalla foto di gruppo. Scoppia il giallo sul Pipita a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana e con le voci insistenti di passaggio al Chelsea alla corte di Sarri - che sognava di avere Higuain già in estate e che ora lo aspetta in questa finestra di mercato invernale per risolvere il problema del gol che affligge i blues, con Alvaro Morata in uscita (inizialmente si era parlato di scambio con il Milan, ora pare a un passo dal ritorno in Spagna con la maglia dell'Atletico Madrid). Higuain "era impegnato in un massaggio", fa sapere il Milan, Poi la notizia della febbre con cui il Pipita lotta da stamattina.

Higuain assente nella foto di gruppo postata dal Milan sui social a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Un segnale definitivo di addio del Pipita ai rossoneri (destinazione Chelsea con l'acquisto di Piatek dal Genoa)? Negli scatti sul Twitter del Milan non c’è traccia di Higuain, neppure nella foto che vede tutti i giocatori al completo assieme al principe Abd al-Aziz bin Turki bin Faysal Al Sa'ud.

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR