Pensioni, TAGLI AGLI ASSEGNI PENSIONISTICI: ECCO QUALI. Pensioni news

Pensioni, Di Maio taglia l'assegno pensionistico. Ecco la quota

Le pensioni d'oro saranno tagliate "anche sopra i 4mila euro, per coloro che non hanno versato i contributi a sufficienza". Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, spiegando che "l'obiettivo è quello di tagliare le pensioni d'oro per ridare alle PENSIONI MINIME". Di Maio ha detto che il provvedimento è già pronto e sarà il passo successivo al taglio ai vitalizi avvenuto in queste ore. Fino a oggi si era parlato della soglia di 5mila euro.

PENSIONI D'ORO ABOLITE: DI MAIO RILANCIA -Riforma pensioni news

"Aboliremo le pensioni d'oro o di privilegio, sopra i 4-5mila euro netti e non legate alla contribuzione, anche per finanziare quelle di cittadinanza", ha ribadito Luigi Di Maio dopo quanto aveva già annunciato domenica (vedi sotto).

PENSIONI, VITALIZI. DOMANI ATTESO STOP ALLA CAMERA, MA M5S TEME 'SGAMBETTO' LEGA

Dovrebbe essere domani la giornata decisiva. Quella in cui l'ufficio di presidenza della Camera abolirà i vitalizi, incassando il risultato di una delle battaglie fiore all'occhiello del M5S. Ma c'è un timore che agita i pentastellati: ildubbio di uno 'sgambetto' della Lega sulla strada dell'approvazione alla delibera Fico. Per questo, sin dalle prime ore del mattino, inmolti tra i 5 Stelle temevano che l'ufficio di presidenza potesseaddirittura saltare. Dallo staff del presidente confermano invece che la riunione si terrà, fissata per le 13.30 di domani. E ricordano che il parere dell'avvocatura dello Stato sulla tutela legale, chiesta dai leghisti, è arrivata, dunque tutte le voci sono state ascoltate. L'appuntamento in agenda -che potrebbe segnare un risultato storico per i 5 Stelle-non è stato tuttavia sufficiente a sedare i timori grillini. "Finché non vedo non credo", si lascia sfuggire con l'Adnkronos un esponente 5Stelle del governo giallo verde. Non senza ricordare che nel contratto di programma siglato da M5S e Lega l'abolizione dei vitalizi c'è, scritta nero su bianco. "Occorre ricondurre il sistema previdenziale (dei vitalizi opensionistico) dei parlamentari - si legge infatti nel documento pilastro del governo Conte - al sistema previdenziale vigente per tutti i cittadini, anche per il passato".

Pensioni, piano Lega: CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PER PENSIONATI. Riforma pensioni news

Di Maio marcia spedito verso il taglio delle pensioni d'oro. Dalla Lega però arriva un consiglio al leader 5 Stelle. Alberto Brambilla (esperto del Carroccio) lo mette in guardia: "Toccare le pensioni 'di privilegio', come le ha definite qualche giorno fa il presidente dell’Inps Tito Boeri, sembra un gran messaggio, ma potrebbe rivelarsi un boomerang". E qui arriviamo all'idea di un contributo temporaneo di solidarietà per i pensionati. "Abbiamo calcolato che se si considera il tetto dei 5.000 euro netti mensili le risorse ottenute sarebbero tra i 100 e i 120 milioni. Ma anche se, come sembra ormai orientato a fare Luigi Di Maio, il tetto scendesse a 4.000 euro netti, si otterrebbero 180-200 milioni. Mentre nella peggiore delle ipotesi il contributo di solidarietà vale un miliardo, nella migliore delle ipotesi si potrebbero anche superare i due miliardi", ha spiegato Brambilla a Repubblica. Con il contributo di solidarietà per pensionati si parte da un taglio 0,35% sulle pensioni più basse per poi crescere in modo proporzionale sugli assegni più alti. Il contributo di solidarietà verrebbe spalmato su tutti gli assegni pensionistici e non solo su quelli d'oro. Le risorse le contributo? Andrebbero su due fondi: uno per la "non autosufficienza", l'altro ai lavoratori deboli.

Pensioni d'oro: Di Maio le taglia in settimana. "Ddl al Senato la prossima settimana" - Riforma pensioni news

Non solo quota 100: Luigi Di Maio mette nel mirino le pensioni d'oro. E le taglia. Non solo: abolizione immediata dei vitalizi alla Camera, rinnovo dei vertici della Cassa depositi e prestiti. Quindi decreto dignità, i provvedimenti per le partite Iva. Nella convinzione che "le politiche di questo governo sull'immigrazione sono solo l'antipasto di quello che avverrà ai tavoli dell'economia", spiega il ministro del Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio nell'Intervista di Maria Latella su Sky Tg 24. Ma torniamo alle pensioni d'oro: "Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle pensioni d'oro. Puntiamo a che l'ok a questo provvedimento arrivi prima dell'estate", assicura il ministro pentastellato.

Pensioni, tagli agli assegni sopra 4-5mila euro - Riforma pensioni news

Ecco chi riguarderanno i tagli sugli assegni pensionistici. "Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi" avrà un taglio dell'assegno "in proporzione ai contributi versati". Quanto ai vitalizi, Di Maio annuncia: "Credo che questa settimana alla Camera si aboliranno i vitalizi agli ex parlamentari e spero che il Senato si muova il prima possibile".

Pensioni, SPUNTA UN SUPER-BONUS DEL 30% CONTRO QUOTA 100 Riforma pensioni news

Pensioni novità, spunta il superbonus del 30% per arginare quota 100. Ma andiamo con ordine. Chi in età di pensione vorrà proseguire nell’attività lavorativa potrebbe avere un incentivo per proseguire a lavorare. La ragione? Per evitare la migrazione pensionistica di cui ha parlato il Presidente dell’Inps Tito Boeri con l’inizio di quota 100 (e quota 41 poi), ossia i 750 mila pensionati in più nel breve e il milione di pensionati in ottica 2020. Numeri che cambierebbero il rapporto tra numero di lavoratori e di pensionati gravando pesantemente sulle casse dello Stato. La Lega, attraverso Alberto Brambilla, prova a contenere la migrazione pensionistica causata da quota 100 con l'introduzione del superbonus del 30% in busta paga per chi continuerà a lavorare.

PENSIONI NEWS: QUOTA 100, QUOTA 41, TAGLI E... ECCO LE NOTIZIE SULLA RIFORMA PENSIONI