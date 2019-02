Sanremo 2019 vincitore, Mahmood con "Soldi". FESTIVAL SANREMO 2019, MAHMOOD!

Mahmood con il brano "Soldi" ha vinto la 69^ edizione del Festival di Sanremo. Secondo posto per Ultimo, terzo per Il Volo.

Sanremo 2019: Ultimo il piu' ascoltato in streaming,vince premio TIMMUSIC

"I tuoi particolari" di Ultimo vince il premio TIMMUSIC al 69^ Festival di Sanremo, e' il brano piu' ascoltato in streaming sulla piattaforma di TIM dedicata alla musica digitale durante le giornate della kermesse canora. Il premio e' il primo e unico riconoscimento ufficiale dedicato alla musica digitale nella storia del Festival. Il riconoscimento e' stato consegnato a Ultimo sul palco dell'Ariston da Fulvio Conti, presidente di TIM.

Sanremo 2019, Cristicchi vince il premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione

Simone Cristicchi con il brano "Abbi cura di me" ha vinto il premio per la migliore interpretazione al Festival di Sanremo 2019, premio intitolato a Sergio Endrigo ed assegnato dai giornalisti accreditati all'Ariston Roof e alla sala stampa 'Lucio Dalla' del Palafiori. A Cristicchi sono andati 85 dei 310 voti validi.

Sanremo 2019: Ariston insorge contro Il Volo tra i tre finalisti

Il pubblico dell'Ariston e' insorto nella quasi totalita' contro il verdetto che ha portato in finale Il Volo insieme a Ultimo e Mahmood. Analogo dissenso in sala stampa.

Sanremo 2019: intenso duetto Baglioni-Elisa con 'Vedrai Vedrai' di Tenco

Nel 1967 Luigi Tenco "ha legato indissolubilmente il suo nome a quello del Festival di Sanremo". Lo ha ricordato Claudio Baglioni, che con Elisa ha reso omaggio all'artista. I due hanno proposto una versione a due voci di "Vedrai Vedrai", brano del 1965. E al termine dell'esecuzione da brividi c'e' stata la standing ovation del pubblico dell'Ariston. Prima del duetto, Elisa ha eseguito "Anche Fragile", il suo ultimo singolo in rotazione in radio.

Sanremo 2019: microfono non va, Mahmood costretto a ripartire

"E' il bello della diretta...", ha detto Claudio Bisio intervenendo sul palco dell'Ariston per allentare la tensione e le proteste del pubblico perche' un problema tenico aveva costretto Mahmood ha interrompere subito l'esecuzione del proprio brano. Era infatti regolarmente partita l'orchestra ma il microfono a disposizione dell'artista non andava. Di qui l'interruzione e poi la ripartenza, questa volta senza intoppi fino alla fine.

Sanremo 2019: a sorpresa ospiti in strada Pozzetto e lo Stato Sociale

"E la vita e la vita..". A sorpresa, all'esterno dell'Ariston, ospite Renato Pozzetto che accompagnato nell'occasione da Lo Stato Sociale ha eseguito il brano piu' famoso della sua carriera.

Sanremo 2019: Baglioni, vi giuro fatto possibile per restare solco 2018

"Non lo sai mai se in questo Festival c'e' stato troppo spettacolo o troppo concorso, pero' vi giuro che abbiamo fatto tutto il possibile perche' restasse nel solco di quello del 2018". Lo ha detto Claudio Baglioni aprendo la serata finale del Festival 2019. "Siamo arrivati all'ultima parte del percorso, vorrei ringraziare tutti, anche questo magnifico gruppo che mi ha accompagnato", ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo. E ricordando che nel film 'A qualcuno piace caldo' c'e' la frase 'nessuno e' perfetto', in effetti puo' esserci stato troppo spettacolo o troppo concorso, ma di certo "ha vinto la musica, hanno vinto le parole, le speranze di tanti giovani artisti, di alcuni giovani artisti che confidano in quello che accadra' domani e mettono la vita nelle mani degli altri, e confidano anche nelle vostre critiche"

Sanremo: "spero resti Festival canzone",parole di addio di Baglioni?

"Abbiamo bisogno di un Festival della canzone italiana e spero che rimanga tale fino al prossimo Sanremo e per tutti quelli che arriveranno". parole di Claudio Baglioni aprendo la serata finale del Festival 2019. Parole che in sala stampa sono state interpretate anche come un possibile addio di Baglioni a Sanremo, ovvero all'ipotesi di essere il direttore artistico anche di quello del prossimo anno, che sara' la 70^ edizione e a cui la Rai intende lavorare con un progetto ancor piu' forte e speciale.