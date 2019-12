SONDAGGI POLITICI, EMORRAGIA PER UN PARTITO E.. Lega, M5s, Pd: tutti i dati

SONDAGGI POLITICI: LEGA DI SALVINI SCENDE, FRATELLI D'ITALIA ALL'11%

Lega di Matteo Salvini accusa una battuta d'arresto (31,2%) e flette di qualche decimale anche in questa rilevazione, ma viene pienamente compensata dal consolidamento di Fratelli d'Italia (11,0). Lo spiega l'Istituto Ixè per Cartabianca RAI 3 (Intenzioni di voto 3/12/2019). Il centro destra nel suo complesso, considerando anche il terzo partito, Forza Italia (7,4), e altre liste minori, si mantiene sul 50% dell'elettorato (da non trascurare l'elevato tasso di indecisione e di potenziale astensione, che questa settimana raggiunge il 39%).

SONDAGGI POLITICI: M5S GIU', PD TIENE. E RENZI...

FRONTE GOVERNO. Il PD tiene (20,7), mentre il Movimento 5 Stelle perde un altro mezzo punto e scende sotto il 16%. Il partito di Matteo Renzi Italia dei Valori arretra al 3,6.

SONDAGGI POLITICI, ATTENTI ALLE SARDINE!

Gli orientamenti degli elettori evidenziano un rilevante potenziale per il movimento delle Sardine, che potrebbe raccogliere il 7,5% dei consensi, drenando voti dal PD, ma anche e soprattutto dall'area dell'astensione. Rispetto alle imminenti elezioni regionali emiliano-romagnole, solo un terzo degli italiani ritiene che in caso di sconfitta del centro sinistra debba dimettersi il Governo Conte. Al contrario, un intervistato su due nega che ci debbano essere ricadute nazionali.

SONDAGGI POLITICI NEWS - I NUMERI DELLA SCORSA SETTIMANA

Sondaggi elettorali: Lega di Salvini scende, Conte su

Le intenzioni di voto di questa settimana confermano la battuta d'arresto della Lega (31,5%), cui si accompagna anche un lieve scivolamento della fiducia in Salvini, che, dopo settimane di costante avvicinamento, ora perde nuovamente terreno su Conte. Lo spiega l'Istituto Ixè per Cartabianca RAI 3 (Intenzioni di voto 26/11/2019)

Sondaggi elettorali, Fratelli d'italia in doppia cifra. Pd GIù. M5S...



Prosegue invece la crescita di Fratelli d'Italia, che per la prima volta sfonda quota 10, attestandosi al 10,6%.Nell'area di governo si segnala il calo del PD (20,4%) e la sostanziale stabilità del Movimento 5 Stelle (16,4%) e di Italia Viva (4,5%).



La recente decisione del Movimento 5 Stelle di correre autonomamente alle prossime regionali dell'Emilia-Romagna e della Calabria è condivisa solo dal 61% del suo elettorato, mentre il 23% si dichiara contrario.