Pensioni, Quota 100 con penalizzazione. Riforma Pensioni news

Pensioni, quota 100: si fa. Ma per contenere i costi dell’operazione quota 100, l’ipotesi sul tavolo potrebbe essere di introdurre una penalizzazione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 dell’età pensionabile standard.

Il Governo accelera sulla riforma pensioni con quota 100 e studia un piano con un minimo di 62 anni di età e 36-37 anni di contributi per lasciare il mondo del lavoro. Lo rivelano fonti vicino al dossier. Quanti aspitanti pensionati verrebbero coinvolti da questa nuova quota 100? Con minimo 36 anni di contributi uscirebbero nel 2019 450 mila lavoratori in più rispetto alle regole attuali; con 37 anni sarebbero 410 mila persone in più rispetto all'attuale sistema.

Attenzione anche a quota 41 in tema di riforma pensioni. Infatti oltre alla quota 100 con doppio paletto per andare in pensione anticipata prima dell'età di vecchiaia, il governo valuta la possibilità di ridurre gli anni di contributi necessari ad andare in pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica. Nel 2019 i contributi previsti per uscire dal lavoro a qualsiasi età salgono a 43 anni e 3 mesi (42 anni e 3 mesi per le donne) e il governo studia di ridurli a 41 anni e mezzo. Ma non sarà facile. Si punta all'uscita per l'anno prossimo di oltre 400 mila persone dal lavoro in aggiunta a quelle previste con le regole attuali e la percentuale sarebbe del 60% per il settore privato e del 40% in quello pubblico. Al momento sembra che l'asticella dei contributi per andare in pensione con quota 100 sia fissata a 37 anni ma la Lega vuole portarla a 36.

Quota 100 a 62 anni (con 38 di contributi, come ha sempre chiesto Salvini) e non solo. Nella logica della riforma pensioni il governo Lega-M5s pensa anche ad altre misure che permettano di uscire dal lavoro in modo anticipato. Ce ne sono tre molto interessanti.