Torino, Mihajlovic rompe tabellone (steward ferito), diffida e ammenda



Lo sfogo rabbioso per la vittoria sfumata contro il Milan e' costato una diffida e un'ammenda di 2 mila euro al tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic. E' la decisione presa dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.



Torino, Mihajlovic rompe tabellone, diffida e ammenda. Le motivazioni



L'allenatore serbo e' stato punito "per avere, al momento dell'uscita dal recinto di gioco, colpito violentemente con una manata il tabellone utilizzato come sfondo per le interviste mandandolo in frantumi". L'infrazione e' stata rilevata dai collaboratori della Procura federale. Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Andrea Belotti, ieri alla quinta ammonizione e gia' diffidato. Il bomber granata saltera' quindi la trasferta di domenica a Bologna

Torino-Milan, Mihajlovic spacca tabellone, ferito uno steward



Sinisa Mihajlovic furioso a fine partita dopo la rimonta del Milan sul Torino (2-2 da 2-0 con Ljajic che ha sbagliato il rigore del possibile 3-0). Il tecnico granata ha dato un pugno al tabellone e lo ha spaccato. Una scheggia ha ferito sotto un occhio uno steward (medicato prontamente dal medico sociale del Torino).



TORINO-MILAN, MIHAJLOVIC: "ARRABIATO? FURIOSO"



"Arrabbiato? No, sono infuriato e anche molto deluso. Abbiamo buttato via una partita già vinta, primo tempo dominato in cui eravamo in vantaggio di due gol. Poi male nella ripresa appena siamo scesi in campo, gli abbiamo lasciato fare due gol e poi abbiamo ricominciato a giocare ma ormai era troppo tardi… Abbiamo commesso gli stessi errori di Milano e non è possibile perdere così. Non sono riuscito a far fare alla squadra il salto di qualità e mi dispiace. Non so se la soluzione è risolvibile, io sto lavorando ma commettiamo sempre gli stessi errori".