Alessio Lala conquista il jet set

La passione per i tattoo è una costante nella sua vita. Alessio Lala, tatuatore e imprenditore, sta letteralmente spopolando su TikTok.

Viene premiato per la sua tenacia ed apprezzato anche da moltissimi personaggi del mondo dei vip. Alcuni nomi? Ultimo, Side, Ludwig si sono rivolti a lui per un tattoo. Ma la lista è assai lunga: Jessy, Clary, Lulù Selassiè, Lorenzo Renzi, Filippo Contri.

Oppure calciatori come Matteo Politano, Nicola Zalewski, Tammy Abraham, Mady Camara, Jorge Silva. Anche le calciatrici della nazionale e Campionesse d’Italia con l’AS Roma Anna Serturini, Elisa Bartoli e Lucia Di Guglielmo. Tutti alla ricerca del tatuaggio perfetto.

Riavvolgiamo il nastro. Alessio Lala, a 18 anni, corona un sogno ed apre uno studio di tattoo a Roma. A 20 anni vince la sua prima convention a La Spezia, da lì in poi non si è più fermato, vincendo quasi 60 premi internazionali e nazionali.

”Sono atterrato su tik tok e non mi aspettavo una risposta del genere, ora siamo quasi 400 mila anime e sono contento di entrare in contatto con tutti loro!" dice. Da settembre ad oggi ha conquistato 15 milioni di like. “Grazie ai social voglio farmi conoscere”, conclude