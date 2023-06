Amada Mia Amore Mio con le Dolce Vita Feat Fernando Proce, è già su tutte le piattaforme musicali, da Spotify, ad Amazon, a Youtube, su tutte le radio nazionali e le tv.

Il progetto musicale per il trio vocale tutto al femminile Le Dolce Vita, con featuring con l’anchorman di R101 Fernando Proce di R101, è, come tutti già sanno, l’arrangiamento di un vecchio successo del Pasador Paolo Zavallone, datato 1977.

La hit, che mette subito di buonumore al primo ascolto, ha un gusto vintage, ma nella sua versione sarà sicuramente uno dei tormentoni della prossima stagione estiva.

Questa estate Le Dolce Vita saranno in giro con un tour, che toccherà tappe come Lisbona, Gibilterra, Barcellona, Malta, Marsiglia, in Romania e poi, in Italia, a Pisa, Riccione, Ferrara e Padova, solo per citarne alcune.

Il bellissimo videoclip musicale vede alla regia Fabio Bastianello.

“In qualità di produttore, voglio anzitutto ringraziare Paolo Chiparo della Star’s Management di Milano e tutto il suo staff per avere creato questa concreta opportunità di collaborazione con Fernando Proce”- ha sottolineato il produttore Tony Labriola- “il trio Le Dolce Vita è, ormai, una realtà nazionale che porta in giro per il mondo la bella musica italiana e non solo”.