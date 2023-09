Angelo Madonia giudice al World Championship Standard Youth 2023 in Ungheria

E' il primo ballerino italiano ad essere stato invitato in qualità di giudice di gara al World Championship Standard Youth 2023 che si terrà a Szombathely in Ungheria il prossimo 23 settembre.

Angelo Madonia, campione mondiale di danza sportiva e noto maestro di ballo nello show di Rai Uno Ballano con le Stelle condotto da Milli Carlucci, sarà tra i giudici provenienti da tutto il mondo per giudicare il campionato mondiale di danze standard per la categoria tra i sedici e diciotto anni.

"L'invito è arrivato direttamente dalla World Dance Sport Federation" - afferma Madonia - "In quanto maestro tesserato con la Federazione Italiana di Danza Sportiva, che è l' unica federazione riconosciuta affiliata al Coni sarò il solo giudice italiano tra i tredici giudici, uno per nazionalità. Sono davvero molto emozionato e grato alla Federazione Italiana per avermi proposto ed in particolare alla Presidente Laura Lunetta, professionista sempre attiva nella promozione della danza".

Il ruolo di giurato per Madonia è un traguardo importante. All'evento partecipano due coppie per nazione da tutto il mondo selezionate dalla propria nazionale di danza sportiva. Ognuno delle due coppie di ballerini viene scelta per essersi classificata per prima nei rispettivi campionati nazionali.

"Da ballerino in gara a giudice il passo è importante" - ricorda Angelo Madonia - "tante le gare che ho disputato fin da giovanissimo. Ricevere la convocazione è stato molto emozionante; quando è arrivato l'invito a partecipare come giudice mi trovavo in vacanza con Ema [n.d.r. Ema Stokholma ]. Ho condiviso con lei la gioia e ho dovuto mantenere riserbo per via del segreto federale in attesa della pubblicazione sul sito ufficiale".

Le coppie in gara si misurano in varie performance con grande caparbietà la speranza di vincere. "Si tratta di ballerini di altissimo livello" - chiosa Madonia - "vincere il premio significa moltissimo per una coppia di ballerini, cambia la vita, la carriera. Rappresentare il proprio paese è una grande responsabilità. Vincere un mondiale è stata una grande fortuna anche per me".