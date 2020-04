Audi: debutta la gamma sportiva Q

Audi Sport affronta il 2020 forte di un’ampia gamma composta da quattordici modelli. Dalla compatta Audi RS 3 Sportback, offerta anche nell’edizione celebrativa 25 yeaRS, all’iconica Audi RS 6 Avant, erede spirituale della mitica Audi RS 2 Avant – prima RS della storia – passando per Audi TT RS e Audi RS Q3, accomunate dal pluripremiato motore 5 cilindri 2.5 TFSI, per nove anni consecutivi "International Engine of the Year", sino alla supercar Audi R8, declinata nelle configurazioni Coupé, Spyder ed RWD, il comun denominatore delle sportive dei quattro anelli è la capacità di portare prestazioni, prestigio ed esclusività al limite di quanto tecnicamente ottenibile senza rinunciare alla fruibilità nell’utilizzo quotidiano. Caratteristiche che, nel caso dei SUV RS, si accompagnano a una versatilità da riferimento.

La gamma Audi RS Q si compone di tre modelli – Audi RS Q3, Audi RS Q3 Sportback e Audi RS Q8 – la nascita di ciascuno dei quali ha costituito un primato. Audi RS Q3, al debutto nel 2013, ha rappresentato il primo sport utility high-performance della storia Audi Sport. Audi RS Q3 Sportback, svelata nel 2019, ha inaugurato il segmento dei SUV coupé compatti a elevate prestazioni, mentre Audi RS Q8, oltre a collocarsi al top della famiglia Audi Q, è il SUV più potente (600 CV) mai realizzato dalla divisione sportiva dei quattro anelli. Vetture che condividono la medesima “ricetta”: prestazioni Audi Sport, look RS, esclusività e, nel caso di Audi RS Q8, il recepimento della tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, testimonianza della progressiva elettrificazione della gamma Audi.