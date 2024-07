Ivana Conte: "Formiamo gli innovatori della moda"

Con oltre 25 anni di esperienza internazionale, Ivana Conte è una figura di spicco nel settore della moda e della formazione. Direttrice della formazione, direttrice creativa, product & brand manager, fondatrice di brand e consulente in fashion design e management per vari marchi di lusso, ha dedicato la sua carriera a coniugare creatività e imprenditorialità. Ha lanciato il suo brand di abbigliamento femminile a Londra, partecipando alle esposizioni internazionali con concetti contemporanei. Oltre alla moda, la sua passione per la formazione l'ha portata a insegnare dal 2005, contribuendo allo sviluppo di programmi formativi in diverse istituzioni a Londra, Roma e Firenze. Nei mesi scorsi ha fondato l'International Luxury Academy (iLA). Parliamo di tali temi e iniziativa in questa intervista.

Ivana Conte, il suo percorso nel mondo della moda e della formazione della moda è lungo e articolato. Ultima iniziativa la neonata International Luxury Academy (iLA). Che cosa è il talento?

Il talento è la capacità di esprimere sé stessi in modo unico e originale, attraverso creatività e passione in una oppure in mix di discipline. È la scintilla interiore che spinge all'eccellenza nel proprio campo. Siamo qui per riconoscere questo talento e creare per ciascuno un percorso di carriera di successo attraverso la formazione.

Come uno studente esprime il proprio talento?

Attraverso progetti innovativi, abilità nel problem-solving, un approccio creativo alla risoluzione delle sfide e capacità di tradurre visioni creativi in concetti e prodotti, gli studenti possono esprimere il loro talento. Incoraggiamo i nostri studenti a conoscersi meglio e a scoprire i propri interessi. Poi, tramite ricerca e sperimentazione creativa, li direzioniamo a mettersi in gioco e trovare il proprio stile distintivo. Il nostro obiettivo è offrire opportunità per esplorare tutti i settori dell'industria della moda e del lusso, formando professionisti capaci di supportare non solo il design, ma anche lo sviluppo del prodotto e il management della produzione. Siamo qui per riaccendere la passione per l'artigianato come forma d'arte fondamentale nella creazione di prodotti di lusso, integrando tecnologie avanzate per proiettare queste arti nel futuro insieme ai giovani. Prepariamo i talenti per i ruoli futuri dell'industria, là dove c'è necessità per colmare il divario tra le competenze e richiesta, creando percorsi insieme alle aziende e opportunità per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Come una formazione di moda dà supporto e crescita al talento?

iLA riconosce l'importanza dell'accessibilità per potenziare le future generazioni di professionisti nel settore della moda e del lusso. Forniamo una formazione di alta qualità, affidabile e flessibile, eliminando le barriere e democratizzando l'accesso alla conoscenza del settore, con un'attenzione particolare alle eccellenze del prodotto Made in Italy. Stiamo creando una comunità globale di talenti attraverso la nostra piattaforma digitale. Al centro della filosofia di iLA c'è l'impegno a supportare a lungo termine studenti e clienti aziendali. Forniamo una rete che sostiene creatività e imprenditorialità, favorendo l'emergere di idee innovative. Gli studenti accedono a questa comunità del lusso, aprendo la strada a future opportunità.

Qual è l'approccio di iLA e perché è stata creata?

Siamo pionieri di una nuova era nell'educazione della moda, una necessità sentita da tempo e da molti di noi. Fondata con l'obiettivo di rivoluzionare l'istruzione nel campo della moda, iLA adotta metodi come l'apprendimento esperienziale e l'impiego di tecnologie avanzate, con piani di studio personalizzati. Questo approccio prepara gli studenti a diventare protagonisti del futuro nel settore e a crescere anche a livello personale. Con l’obiettivo di infondere nuova energia nell’industria della moda e del lusso, iLA offre programmi di formazione su misura per diplomati e professionisti. L'accademia va oltre i metodi educativi tradizionali, focalizzandosi su principi olistici e umanistici e promuovendo l'uso dell'intelligenza artificiale per formare gli studenti a diventare agenti del cambiamento positivo. Inoltre, offre la possibilità di personalizzare il proprio percorso formativo con programmi che includono lezioni virtuali, mentorship da esperti del settore in presenza e stage presso brand di prestigio.

Il ruolo dell’AI nella moda?

Durante il lancio dell'Accademia iLA a Roma, lo scorso maggio, alla presenza di professionisti della moda e una selezione di giornalisti, il nostro ospite d'onore, Ermanno Scervino, è arrivato per dare un supporto per la nuova accademia con la visione sempre innovativa e tanto necessaria in questo momento per il futuro dell’eccellenza del Made in Italy. Il maestro Scervino è intervenuto alla discussione sul tema 'Valorizzazione del patrimonio tramite tecnologia digitale e Intelligenza Artificiale'. Condivido la sua opinione lungimirante: 'L'Intelligenza Artificiale è uno strumento importante per estendere la ricerca e la creatività, ma la mente umana è sempre necessaria per l'unicità e l'armonia con la eleganza'. Intervenuta a tal proposito anche l'ambassador per le relazioni istituzionali ENIA (Ente Nazionale per la ricerca sull'Intelligenza Artificiale), la dott.ssa Angelica Bianco, la quale ha sottolineato la grande necessità di integrare etica ed IA, creando quell'equilibrio 'magico' che deve essere sempre presente. iLA integra l’Intelligenza Artificiale (AI) sia nei suoi programmi formativi all’acquisizione delle competenze AI sia come strumento per offrire un'esperienza di apprendimento personalizzata e interattiva agli studenti.

Quali sbocchi di carriera avranno gli studenti che finiscono i vostri corsi?

I corsi di iLA offrono ai nostri allievi un'ampia gamma di opportunità professionali. I nostri studenti possono intraprendere carriere multiformi grazie a un programma didattico che integra una preparazione culturale e tecnica approfondita con un approccio creativo. Poniamo grande enfasi sullo sviluppo delle soft skills, formando così le nuove generazioni affinché siano in grado di creare ambienti lavorativi-stimolanti e positivi, con un sano equilibrio tra vita professionale e personale - una vera e propria esigenza sociale. Le principali prospettive di carriera riguardano i settori del design, dello sviluppo e della gestione del prodotto, in ambiti quali abbigliamento donna e uomo, accessori, calzature e maglieria. Particolarmente richiesta è la figura del modellista, oltre sviluppo prodotto, la cui conoscenza tecnica della costruzione dei capi è imprescindibile. Inoltre, vi sono ampie opportunità anche per il ruolo di product merchandiser, che richiede competenze manageriali e di business, oltre a quelle creative. Ci focalizziamo particolarmente sulla formazione di individui consapevoli, sensibili alle tematiche sociali e ambientali perché sono una base fondamentale per i ruoli del futuro nell’industria. Valorizziamo l'unicità di ogni studente, aiutandolo a trovare il proprio percorso di studi e di carriera. Il corso post-laurea di iLA integra lezioni online, mentorship e attività in presenza presso le sedi di Londra o Roma, arricchite da visite e workshop con i grandi atelier e le aziende anche di Firenze e Milano.

A iLA si possono iscrivere studenti sia italiani che internazionali?

iLA accoglie studenti italiani e internazionali, offrendo un'esperienza di apprendimento diversificata e arricchente. Crediamo che la diversità culturale sia un valore aggiunto, permettendo agli studenti di ampliare le loro prospettive e di imparare reciprocamente, sia nell'ambito educativo che all'interno delle aziende.