BPER Banca e Avviso Pubblico, torna "La Trappola dell'Azzardo"

BPER Banca e Avviso Pubblico: al via la 2ª edizione de "La Trappola dell'Azzardo", il progetto volto a prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo È stata presentata alla stampa, a Milano, nei pressi di Palazzo Marino, la nuova edizione de "La Trappola dell'Azzardo", il progetto di Avviso Pubblico e BPER Banca volto a prevenire la dipendenza da gioco d'azzardo patologico tra i giovani e non solo. Durante l'incontro sono intervenuti Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico e Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano. L'obiettivo al centro del progetto è quello di aumentare la consapevolezza dei rischi e dei pericoli che ruotano intorno al mondo del gioco d'azzardo, cercando di coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero di persone, con particolare attenzione al mondo giovanile. Novità di questa nuova edizione è invece il coinvolgimento diretto di alcuni ordini professionali. Gli incontri pomeridiani saranno infatti inseriti nei percorsi formativi per il riconoscimento dei crediti individuali, a partire dall'Ordine dei giornalisti, degli assistenti sociali, degli avvocati e degli psicologi. Quattro le tappe previste per il 2024: si inizierà il 16 febbraio a Bari, per poi proseguire a Verona nel mese di marzo (data ancora da confermare), per poi arrivare l'11 aprile a Milano. "La Trappola dell'Azzardo, in collaborazione con Avviso Pubblico, è un'attività divulgativa che si pone l'obiettivo di mettere in evidenza quelli che sono i pericoli derivanti dai giochi d'azzardo, che subito dopo la pandemia hanno registrato numeri importanti specie tra i giovani e soprattutto tra i minorenni. Abbiamo lanciato il progetto l'anno scorso ed è stata un'operazione di grande successo. Quest'anno abbiamo voluto ripeterla. Per questo motivo noi di BPER abbiamo inibito, soprattutto ai giovani, l'utilizzo di carte di credito quando si avvicinano a siti classificati come pericolosi", ha raccontato Flavia Mazzarella.