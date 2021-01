A Bari pronto il nuovo ospedale Covid alla Fiera del Levante

Bari, 16 gen. (askanews) - Il nuovo Ospedale Covid alla Fiera del Levante, a Bari, è pronto. Sono terminati i lavori di realizzazione appaltati dalla Protezione civile regionale e oggi c'è stato il passaggio della struttura al Policlinico di Bari che ne assumerà la gestione, con la simbolica consegna della chiave al presidente della Puglia Emiliano e al commissario straordinario del Policlinico di Bari Vitangelo Dattoli. Soddisfatto il Governatore che ha presentato il piano pandemico regionale."Questo ospedale è il perno fondamentale del piano pandemico permanente della Regione Puglia. Attraverso questo sistema di gestione delle maxi emergenze, nella collaborazione tra la punta dell accademia pugliese, il Policlinico di Bari e la Protezione civile, realizzeremo non solo all interno del sistema sanitario, ma più in generale, nella gestione di tutte le emergenze, una collaborazione che stiamo creando sul campo. Nulla di questo investimento andrà perso neanche dopo l'emergenza, anche se l'53 emergenza ha determinato questa necessità".