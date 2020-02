Abbandona il figlio in carrozzina a Roma, arrestata su un treno

Roma, 28 feb. (askanews) - È stata rintracciata a Bologna dalla polizia ferroviaria e arrestata la donna che ha abbandonato un bambino di sette mesi in carrozzina in strada a Roma, in via Principe Amedeo, vicino alla stazione Termini. È stata fermata su un treno diretto in Germania, con un biglietto per l'Austria.Nel video delle telecamere di sorveglianza si vede la donna, una 25enne croata, camminare mentre spinge la carrozzina e tiene per mano l'altra figlia di 5 anni; poi si vede ripassare per la stessa strada senza la carrozzina ma insieme alla bambina. Arrestata con l'accusa di abbandono di minore, dovrà spiegare il gesto ai magistrati della Procura di Bologna. La bambina di 5 anni è stata affidata ai servizi sociali.