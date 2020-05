Appalti pilotati per favorire la 'ndrangheta, 63 misure cautelari

Roma, 28 mag. (askanews) - Appalti pilotati per favorire la 'ndrangheta. Sono decine gli arresti che sta eseguendo la Gdf di Reggio Calabria, insieme allo Scico, in tutta Italia: nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, Messina, Palermo, Trapani, Agrigento, Benevento, Avellino, Milano, Brescia, Alessandria, Gorizia, Pisa, Bologna e Roma.Scoperto un cartello criminale composto da imprenditori e 11 pubblici ufficiali ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta aggravata dall'agevolazione mafiosa, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e altri gravi reati: 63 le misure cautelari. Eseguito anche il sequestro di beni e imprese per oltre 103 milioni di euro. L'operazione "Waterfront", coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, è l'epilogo delle indagini per contrastare i profili imprenditoriali della cosca di 'ndrangheta "Piromalli", operante nella piana di Gioia Tauro.