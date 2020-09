Calcio, la stella del Psg Neymar positivo al coronavirus

Milano, 2 set. (askanews) - Neymar è positivo al coronavirus. La stella brasiliana del Paris Saint Germain è uno dei 3 contagiati della squadra francese. Gli altri due sono Angel Di Maria e Leandro Paredes, secondo fonti citate da Afp. I tre erano stati insieme in vacanza a Ibiza, anche con Icardi e Verratti, dopo la finale di Champions League persa a Lisbona contro il Bayern Monaco. La vacanza aveva sollevato numerose polemiche.Adesso il club parigino rischia di non poter scendere in campo non solo con il Lens, giovedì prossimo, ma anche il 13 settembre, per il big-match con il Marsiglia. Secondo il regolamento, a partire da 4 contagi la Lega può decidere di rinviare qualsiasi partita.