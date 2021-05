Chiudono i Disney Store in Italia, 230 lavoratori a rischio

Roma, 21 mag. (askanews) - Ultimi mesi in Italia per Disney Store, la celebre catena internazionale di negozi specializzati nella vendita di prodotti Disney. La direzione societaria, dopo l'anno difficilissimo per il commercio a causa della pandemia, ha comunicato alle organizzazioni sindacali di voler chiudere tutti i negozi sul territorio. Circa 15 punti vendita in cui lavorano oltre 230 dipendenti.Immediata la reazione dei sindacati secondo cui la notizia inaspettata è arrivata a cose fatte, con la messa in liquidazione della società avvenuta il 19 maggio scorso. Convocata un'assemblea unitaria per il 25 maggio con i dipendenti per decidere le iniziative di lotta da mettere in campo.