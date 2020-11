Coronavirus, 32.961 nuovi casi positivi e 623 morti

Roma, 11 nov. (askanews) - Si riducono i casi nonostante un maggior numero di tamponi, ma aumentano le terapie intensive e i decessi. E' quanto rileva il bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria pubblicato dal ministero della Salute. I nuovi casi di Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore sono 32.961, -2.137 rispetto all'incremento di ieri, i morti sono 623. I tamponi fatti sono stati 225.640, +7.882 rispetto a ieri.Superata la quota un milione di contagi dall'inizio dell'epidemia 1.028.424, mentre il numero totale delle vittime in Italia sale a 42.953.Continuano ad aumentare le persone malate di Covid-19 che hanno bisogno dell'assistenza in ospedale: sono ricoverate con sintomi 29.444 persone, +811 rispetto a ieri, mentre 3.081 persone sono in terapia intensiva, +110 rispetto a ieri.