Coronavirus, Rezza: difficile valutare responsabilità ospedale

Roma, 25 feb. (askanews) - "Difficile capire se ci sia stata o meno una responsabilità". Questo il commento di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, in merito alla gestione del caso di coronavirus nell'ospedale di Codogno da cui poi è partita la diffusione del virus in Lombardia e nel resto d'Italia.Parlando prima dell'incontro al Ministero della Salute a Roma con la delegazione dell'OMS sull'emergenza COVID-19, Rezza ha detto:"A livello dell'ospedale non si è capito immediatamente proprio per la mancanza di indizi epidemiologici che si trattasse di una persona infetta da nuovo coronavirus e questo ha fatto in modo che non si prendessero misure di precauzione con dispositivi protettivi individuali. Difficile capire se c'è stata una responsabilità o meno ma ciò ha dato vita a un focolaio di trasmissione ospedaliera che dopo ha contribuito alla diffusione dell'infezione".