Coronavirus, risalgono i contagi sopra i mille: oggi 1.326

Roma, 2 set. (askanews) - Erano scesi sotto i mille per due giorni consecutivi. Oggi invece hanno superato la soglia dei mille e sono risaliti i contagi in Italia. Sono 1.326 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, +348 rispetto a ieri, a fronte però di un forte aumento anche di tamponi (oggi 102.959 rispetto agli 81.050 di ieri). Il totale dei positivi sale così a 271.515. I morti sono sei, portando il totale a 35.497.Ci sono poi 1.437 pazienti ricoverati con sintomi, 109 sono in terapia intensiva, in aumento di due unità, mentre 26.271 persone sono in isolamento domiciliare.