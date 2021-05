Covid, Zingaretti: vaccini per maturandi segnale di attenzione

Roma, 17 mag. (askanews) - "Io credo che dopo la copertura data giustamente a coloro che rischiano di più la vita, over 80 e 70, era giusto dare un segnale di attenzione ai ragazzi e alle ragazze e in particolare ai maturandi. Perché sappiamo tutti cosa ha voluto dire per quella generazione vivere in queste condizioni: didattica a distanza, assenza socialità, che sta portando a problemi non marginali. Era giusto dare un segnale di attenzione, di comprensione e di coinvolgimento". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la conferenza stampa a conclusione dell'open day nel weekend per gli over 40, e in seguito all'annuncio dei vaccini per i maturandi dal primo al 3 giugno.