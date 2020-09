Droga nei pacchi regalo dalla Spagna alla Sicilia: 5 arresti

Milano, 29 set. (askanews) - Un fiume di droga arrivava dalla Spagna alla Sicilia nascosto in pacchi regalo consegnati da normali e ignari corrieri in centro a Palermo. La Guardia di Finanza del capoluogo siciliano ha scoperto un traffico internazionale di droga, ricostruendo durante le indagini spedizioni per 180 chili di droga, hashish in particolare: una volta venduta avrebbe fruttato 2 milioni di euro. 9 le persone indagate, fra cui 5 arresti, 3 in carcere e 2 ai domiciliari.I finanzieri hanno anche poceduto all'analisi del patrimonio degli indagati sequestrando conti correnti, veicoli e imprese per un valore complessivo stimato di circa 500.000 euro.