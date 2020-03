Londra, 6 mar. (askanews) - Sorridenti e tranquilli, Harry e Meghan sono riapparsi a Londra, in occasione della serata di gala per gli Endeavour Fund Award. Si tratta della prima apparizione pubblica della coppia dopo la "fuga" in Canada. Il Duca e le Duchessa di Sussex hanno preso parte alla cerimonia per l'assegnazione degli Endeavour Fund Award alla Mansion House, in uno dei loro ultimi impegni pubblici ufficiali prima del "divorzio" dalla Famiglia Reale il prossimo 31 marzo.