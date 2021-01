Rider aggredito, Di Maio: "Umiliante. Ma c'è un'Italia migliore"

Guardate queste immagini. Un rider picchiato e derubato, proprio mentre sta svolgendo onestamente e con fatica il suo lavoro. È umiliante.

In questa pandemia i rider hanno rappresentato il volto di un’Italia che non si è mai fermata e che non ha mai mollato. Da Ministro del Lavoro ho lottato per riconoscere loro diritti sacrosanti, diritti che appartengono a ogni lavoratore.

Queste immagini fanno male, ma fortunatamente c’è dell’altro, ovvero la sensibilità e la grande umanità di un’altra fetta di popolazione che in queste ore ha lanciato una raccolta fondi per ricomprare lo scooter al rider.

In meno di 24 ore sono stati già raccolti oltre 11mila euro (trovate qui: https://www.gofundme.com/.../comprare-subito-un-motorino...).

Questa è l’Italia migliore, l’Italia che non si abbatte mai, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Noi siamo anche, e soprattutto, questo.