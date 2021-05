Biennale Architettura, Cicutto: nostra apertura può aiutare altri

Venezia, 19 mag. (askanews) - "La responsabilità è una ed è una grande responsabilità, ossia quella di avere preso la decisione di portare avanti questa Biennale architettura, di averlo fatto mettendo le persone nelle migliori condizioni di sicurezza e anche di avere voluto fortemente che i contenuti di questa mostra invadessero il dibattito internazionale". Lo ha detto ad askanews il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, durante la giorata di anteprima stampa della 17esima Biennale di Archietttura, curata da Hashim Sarkis e intitolata "How we will live together"."Il fatto di essere i primi a riaprire con un evento così importante - ha aggiunto Cicutto - non è motivo di orgoglio, sarebbe stato meglio che avessero potuto farlo tutti, però mi auguro che l'esperienza della convivenza nelle condizioni di sicurezza imposte dalla pandemia sia un esempio che possa essere replicato perché anche altri possano fare iniziative analoghe".