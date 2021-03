Da Medico in Famiglia alla ricerca di sè, Margot scrive "Respira"

Roma, 9 mar. (askanews) - Il successo non dipende dal numero di like, il benessere non è una cosa che si compra, la felicità autentica non è un miraggio. Si intitola "Respira! Alla ricerca dell calma nel caos" (Santelli editore, 2021), il volume scritto da Margot Sikabonyi, l'amata attrice interprete di Maria Martini, di Un medico in famiglia", nelle librerie dal 25 marzo."La necessità di scrivere questo libro è iniziata dieci anni fa, perché sentivo il bisogno di raccontare cosa volesse dire crescere sul set. Volevo raccontare la verità, pensavo e sentivo che ci fosse molta idealizzazione del mondo dello spettacolo e invece continuavo a vedere persone famose e che avevano grande successo ma non erano felici davvero. Questo ha spinto me nel mio percorso di ripresa di spiritualità, di conoscenza a scrivere questo libro. Volevo che fosse il racconto reale di un mondo che invece era molto irreale e costruito".Un percorso - più che un viaggio - necessario e fondamentale, iniziato vent'anni fa, quando era intrappolata nella fiction tv, mentre il suo vero sé cercava di venire a galla. Nella solitudine in cui siamo trascinati, ora più che mai dall'avvento della pandemia, Margot vuole condividere "un pezzo della sua anima".Dopo un lungo periodo di assenza, in cui ha affrontato sé stessa e l'esperienza della maternità a tempo pieno, Margot torna al pubblico con il volume, che rappresenta non solo il racconto del suo percorso esistenziale, ma anche pratici mezzi per mettere in atto ciò che si è appena letto. "Il libro racconta di me e del mio racconto, iniziato con la morte di mio padre a 15 anni. È un libro che racconta il mio percorso di ripresa di potere, di verità, nel crearmi il mio concetto di successo".