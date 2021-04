Milano, globi d'artista per immaginare un futuro sostenibile

Milano, 3 apr. (askanews) - Mondi d'artista in piazza Duomo a Milano. Si tratta dell'anteprima del progetto "WePlanet - 100 globi per un futuro sostenibile", che si terrà dal 27 agosto al 27 novembre, per lanciare "un messaggio universale di ripresadella vita e di difesa del nostro pianeta".I globi, prodotti in plastica riciclata, sono ideati e realizzati da STUDENTI dell'Accademia delle Belle Arti di Brera e da artisti e designer famosi che hanno interpretato tematiche evalori della sostenibilità utilizzando come tela il grande supporto sferico.Diversi i nomi noti che hanno immaginato le opere: fra questi i designer Giulio Cappellini e Antonio Facco, che si sono dedicati a Milano, e l'architetto Michele De Lucchi, coautore di "Pangea Mondo Cucito", globo ispirato alla teoria della tettonica a placche realizzato in collaborazione con i ragazzi della onlus Semprevivi.L'iniziativa è organizzata dall'associazione WePlanet in collaborazione con il gruppo Mondadori e punta a raccogliere fondi a favore dell'ambiente e della salute dei cittadini,nell'ambito degli obiettivi posti dalle Nazioni Unite.