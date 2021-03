A New York la galleria d'arte Nft, nuova mania da collezionisti

Milano, 31 mar. (askanews) - A New York ha aperto la prima galleria d'arte dedicata unicamente agli Nft. Uno spazio fisico dedicato alle opere digitali nuova mania dei collezionisti. Cosa sono? Nft sta per non fungible token, cioè un oggetto digitale, può essere un meme, un video, una canzone o una foto, con un certificato virtuale di autenticità e di proprietà, garantiti dalla blockchain Ethereum, con cui si certifica che quei contenuti sono unici, nonostante la riproducibilità, e hanno un proprietario che dunque può venderli.Per il fondatore della galleria, che espone 10 opere alla volta a rotazione tutte in vendita, questo è il futuro. "Stiamo scommettendo sul futuro perché gli Nft permetteono agli artisti di avere i diritti di autore. Permettono loro di mantenersi, di fare arte. E li lega in modo sano al capitalismo che circonda il mondo dell'arte".La corsa agli Nft è definitivamente esplosa recentemente, con la vendita all'asta del primo tweet della storia, scritto da Jack Dorsey, cofondatore di Twitter, per 2,9 milioni di dollari.